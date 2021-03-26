Драган Стойкович: «Мы не думаем о голе Роналду, теперь мы думаем только об Азербайджане»

«В первую очередь, хочу сказать, что нам очень комфортно в Баку, - говорит главный тренер. - Это красивый, замечательный город. Да, мы смотрели матч Азербайджана с Португалией. Была очень тяжелая игра. Сборная Азербайджана - хорошо организованная команда. Мы с уважением относимся к сопернику, но полностью сфокусированы на нашей собственной игре. Сборная Азербайджана хорошо подготовлена. Соперник может доставить нам проблемы.

Если мы завтра не выиграем, станет ли это для нас трагедией? Трагедий в спорте не бывает. У вас есть шанс показать свое мастерство. Если это получится, то можете добиться успеха. Поражение не может быть трагедией, это часть игры.

Все мы хотим попасть на чемпионат мира в Катар. Поэтому важно завтра победить. Только победитель группы поедет на ЧМ-2022.

Знаем, что завтра будем играть против качественной команды. Они могут создать проблемы любой команде. Хочу отметить прогресс сборной Азербайджана за последние 5-10 лет.

Я не контактировал с главным тренером молодежной сборной Азербайджана Миланом Обрадовичем. Но я знаю, что он и его помощник здесь работают. Надеюсь, что они принесут пользу Азербайджану. Я с ними не связывался, потому что для меня нет никакого секрета касательно сборной Азербайджана. Однако с удовольствием встретился и пообщался бы с ними, а также с сербскими футболистами, которые здесь играют.

Серб Бранимир Субашич, ранее игравший за сборную Азербайджана, тоже прилетел в Баку. Он был очень хорошим игроком. Знаю, что его здесь любят. И он принес пользу вашему футболу. Мы пригласили его полететь с нами в Баку, но не только для того, чтобы поговорить о футболе, а больше для того, чтобы узнать о культуре и истории Азербайджана».

Стойковичу был задан вопрос и о субботнем скандальном матче с Португалией (2:2), в самом конце которого не был засчитан чистый гол Криштиану Роналду.

«Игра закончилась со счетом 2:2. Она уже осталась в прошлом, - отвечает сербский специалист. - И теперь мы сконцентрированы на матче с Азербайджаном.

Два года назад Роналду забил нам из чистого офсайда. И тогда все говорили, что это часть игры и все такое, но нам от этого было не легче, ведь счет остался прежним.

Сейчас похожая ситуация, но я ничего не хочу говорить. С одного угла мяч полностью пересек линию, а с другого угла – все же касался линии. Португальцы скажут, что это гол, а сербы – что гола не было. Спорный эпизод. Тем и интересен футбол. Мы поделили очки. И думаем о будущем. А будущее – это вы, то есть Азербайджан.

В заключение еще раз хочу сказать, что завтра нас ждет тяжелый матч. Потому что у сборной Азербайджана и ее главного тренера есть большой опыт. Мы не знаем, чем завтра все закончится, но выйдем на поле за 3 очками».