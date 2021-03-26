Саркисян считает, что кризис в Армении может продолжиться после выборов

После парламентских выборов в Армении может продолжиться внутриполитический кризис, если они будут проходить в условиях нынешней Конституции, заявил президент республики Армен Саркисян в интервью местному порталу Aravot.am.

"Я буду продолжать настаивать на том, что, в конце концов, если мы думаем, что наша конституция нуждается в реформировании, если мы хотим, чтобы политические силы не обвиняли друг друга снова после выборов, тогда мы должны работать как можно ближе к тому предложению, которое я сделал", - приводит слова Саркисяна ТАСС.

Президент Армении не исключил после выборов разных решений, которые могут снова привести к политическому кризису в стране.