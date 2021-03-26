Врачи во Франции заявили о катастрофе из-за коронавируса

Французские врачи заявили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии коронавируса и призвали власти немедленно закрыть границы. Открытое письмо медиков опубликовал Le Journal du Dimanche.

Авторы письма утверждают, что медицинская система Франции находится на грани коллапса из-за нехватки мест в больницах. "Мы не хотим выбирать между инфарктом миокарда и пациентом с COVID-19. Но это реальность. Нам придется подумать о сопутствующих заболеваниях и риске того, что что-то пойдет не так", — заявил врач Бенджамин Давидо, которого цитирует РИА Новости.

Медики подчеркнули, что намерены до последнего оказывать помощь всем пациентам, а их письмо — это попытка указать властям на тяжелую ситуацию в медицинских учреждениях.