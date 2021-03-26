Беглого мафиози выдал кулинарный YouTube-канал

Власти Доминиканской республики выдали Италии скрывавшегося от правосудия мафиози, который создал на Youtube канал с рецептами итальянской кухни, сообщает РИА Новости.

Марк Ферен Клод Биар с 2014 года скрывался от ордера на арест за участие в наркоторговле, организованной одним из кланов "ндрангеты" в южной провинции Реджо-Калабрия. Спустя семь лет его обнаружили на курорте Бока-Чика в Доминиканской республике, куда он переехал из Коста-Рики.

Беглый мафиози вел тихую жизнь, ничем не выделяясь среди представителей местной итальянской общины и "оставаясь призраком для тех, кто его искал". Вместе с женой Биар вел канал на Youtube, где публиковал ролики, посвященные блюдам итальянской кухни.

"Любовь к итальянской кухне позволила найти следы, оставленные им в интернете и социальных сетях, а также опознать его по татуировкам шеф-повара, который на видео всегда появился без лица", - говорится в сообщении.

Арест Биара состоялся на прошлой неделе благодаря сотрудничеству Интерпола с различными следственными органами Италии. В понедельник беглый преступник под конвоем прилетел в Милан.