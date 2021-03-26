В Израиле появилась новая мутация коронавируса

Отмечается, что на территории Израиля новый штамм появился в конце осени 2020 года и от остальных разновидностей вируса отличается уникальной мутацией в ключевом белке оболочки.

Анализируя образцы из разных городов Израиля, которые собрали в промежутке между августом 2020 и январем 2021 года, ученые заметили, что в них было необычно много фрагментов генома коронавируса нового типа с одной и той же мутацией - P681H.

Она представляла собой небольшое изменение в структуре S-белка вируса – ключевой части его оболочки, которая отвечает за проникновение в клетку. Расчеты позволили ученым предположить, что P681H делает вирус более заразным. Поэтому биологи заинтересовались, как сильно эта мутация распространена среди жителей Израиля.

Ученые изучили несколько сотен образцов биологических жидкостей пациентов, которые заразились COVID-19 в конце осени прошлого года. Этот анализ позволил сделать вывод, что в Израиле появился новый уникальный штамм SARS-CoV-2. Для него характерна не только мутация P681H, но и некоторые другие изменения в структуре РНК.

Отмечается, что новая мутация пока не повлияла на количество заражений или частоту госпитализаций ее носителей. Ученые продолжают наблюдать за дальнейшим распространением и накоплением мутаций в геноме этой разновидности.