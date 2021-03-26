Исмаил Демир рассказал о новинках турецкого оборонпрома

По его словам, Управление оборонной промышленности стремится обеспечить турецкие силы безопасности необходимыми системами с максимальным привлечением отечественных средств, а также внимательно отслеживает технологии и тенденции для привлечения к будущим операциям.

Благодаря своему прорыву оборонная промышленность Турции достигла такого уровня, при котором за ее развитием с интересом наблюдает весь мир, заявил глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир, передает Anadolu.

Демир отметил, что турецкие разработчики работают над такими новыми трендами оборонной промышленности, как беспилотные и спутниковые технологии, лазерные и электромагнитные системы вооружения, кибербезопасность и космос, виртуальная реальность, искусственный интеллект и робототехника. Работы ведутся полным ходом, подчеркнул глава ведомства.

«На сегодняшний день число реализуемых проектов превышает 750. Общая стоимость проектов достигает 60 миллиардов долларов. Семь турецких компаний вошли в Топ-100 крупнейших оборонных корпораций мира. Пять лет назад их было всего две» , - сказал Демир.

Глава ведомства отметил экспортные успехи военно-промышленного комплекса Турции: «За последние пять лет турецкий экспорт продукции оборонного назначения увеличился на 30 процентов, а импорт снизился примерно на 60 процентов, что, безусловно, является результатом нашей работы».

Демир обратил внимание на большую конкуренцию в оборонном секторе: «Поскольку экспорт оборонной промышленности является экспортом высоких технологий, страны, располагающие сильной позицией в этой отрасли, имеют стратегическое конкурентное преимущество. Турция занимает достойную позицию в этом рейтинге, но мы всегда говорим, что надо двигаться вперед», - сказал Демир.