Исмаил Демир рассказал о новинках турецкого оборонпрома
Благодаря своему прорыву оборонная промышленность Турции достигла такого уровня, при котором за ее развитием с интересом наблюдает весь мир, заявил глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир, передает Anadolu.
По его словам, Управление оборонной промышленности стремится обеспечить турецкие силы безопасности необходимыми системами с максимальным привлечением отечественных средств, а также внимательно отслеживает технологии и тенденции для привлечения к будущим операциям.
Демир отметил, что турецкие разработчики работают над такими новыми трендами оборонной промышленности, как беспилотные и спутниковые технологии, лазерные и электромагнитные системы вооружения, кибербезопасность и космос, виртуальная реальность, искусственный интеллект и робототехника. Работы ведутся полным ходом, подчеркнул глава ведомства.
«На сегодняшний день число реализуемых проектов превышает 750. Общая стоимость проектов достигает 60 миллиардов долларов. Семь турецких компаний вошли в Топ-100 крупнейших оборонных корпораций мира. Пять лет назад их было всего две» , - сказал Демир.
Глава ведомства отметил экспортные успехи военно-промышленного комплекса Турции: «За последние пять лет турецкий экспорт продукции оборонного назначения увеличился на 30 процентов, а импорт снизился примерно на 60 процентов, что, безусловно, является результатом нашей работы».
Демир обратил внимание на большую конкуренцию в оборонном секторе: «Поскольку экспорт оборонной промышленности является экспортом высоких технологий, страны, располагающие сильной позицией в этой отрасли, имеют стратегическое конкурентное преимущество. Турция занимает достойную позицию в этом рейтинге, но мы всегда говорим, что надо двигаться вперед», - сказал Демир.