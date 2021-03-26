Жительница Баку намерена пожаловаться на депутата Агалара Велиева в Европейский суд приемная haqqin.az
Строительная компания Kristal Abşeron, принадлежащая депутату Милли Меджлиса Агалару Велиеву, продолжает обманывать жителей поселка Баилово, не выполняя данные им обещания.
Напомним, в редакцию haqqin.az обратилась Арзу Гулиева, проживающая в Сабаильском районе города Баку по адресу Газанфар Ализаде, 4. Она рассказала, что перед 4-этажным зданием, в котором находится ее квартира, ранее располагались старые одноэтажные домики. Однако в 2018 году на этой территории (улица нефтяника Гурбана Аббасова 32, 34, 36) ООО «Kristal Abşeron» с разрешения Исполнительной власти Сабаильского района приступило к реализации пилотного проекта по строительству многоэтажного жилого здания.
По словам А.Гулиевой, перед тем, как начать строительство, с жильцами здания по улице Ализаде были проведены переговоры. Для того, чтобы жильцы не жаловались на строительство высотки в нескольких метрах от их здания, им были обещаны квартиры в новом доме с площадью на 25-30 процентов превышающую их нынешнее жилье. Однако после того, как строительство началось, компания Kristal Abşeron перестала отвечать на запросы жителей.
Отмечается, что окна квартир 4-этажного здания смотрели на море, что значительно повышало их цены. Теперь же перед зданием строились два 18-этажных дома, которые перекрывали вид.
Расстояние между старым зданием и новой высоткой должно было быть 35-40 метров, а оно не достигало даже 10 метров, что уже является грубым нарушением.
За комментарием в связи с данным вопросом haqqin.az обратился к эксперту в области недвижимости Рамилю Османлы.
«Безусловно, есть определенные стандарты строительства многоквартирных домов, которые отражены в законодательных актах, - говорит эксперт. – К сожалению, после 2004-05 годов, когда строительство новостроек в Баку приняло массовый характер, контроль за этим процессом не осуществлялся надлежащим образом. Структуры, которые должны были этим заниматься, по объективным и субъективным причинам не делали этого. В результате в столице было построено немало высоток, нарушающих строительные нормы. Но в последние годы в этом вопросе произошли некоторые изменения. В частности, было приостановлено строительство пилотных проектов.
С 2016 года все пилотные проекты должны строиться согласно закону о градостроительстве. При этом, несмотря на данное решение Кабинета министров, некоторые строительные компании не обращали внимания на изменения. По-прежнему было много нарушений.
Расстояние между зданиями определяется по коэффициенту 0,6. То есть высоту строящегося здания нужно умножить на 0,6 и получим минимальное расстояние, которое должно быть между зданиями.
Если говорить конкретно о данной жалобе, то и тут, конечно, есть нарушения. Это и создание аварийных условий, и перекрытие солнечного света и, конечно же, несооответствие коэффициенту 0,6. Нарушая законы, строительные компании должны нести уголовную ответственность. И жильцы абсолютно справедливо требуют соблюдения своих прав».
Возвращаясь к теме пилотных проектов, Рамиль Османлы подчеркивает, что с 2019 года контроль над ними еще более усилился.
«Сейчас уже невозможно снести, к примеру, 2-3-5-этажное здание и построить на его месте 2-3-блочную высотку. Теперь есть определенные стандарты. Что касается зданий, которые начали строиться до 2019 года, то им решением Кабмина разрешено продолжить строительство с соблюдением коэффициента 0,6. Это сделано для того, чтобы компании могли завершить начатую стройку и не терпели огромных убытков. То есть переход к новым стандартам происходит поэтапно.
Но есть компании, которые не выполняют даже этих требований. В таких случаях, помимо самих фирм, виноваты органы Исполнительной власти. И единственным выходом тут является обращение граждан в суд. Правда, мы прекрасно понимаем, что на практике это вряд ли приведет к сносу строящегося здания, однако жильцы могут требовать соответствующую компенсацию. Если будет решение суда, то компания уже не сможет избегать выполнения своих обязательств».
Тут важно отметить, что жительница дома по улице Газанфара Ализаде Арзу Гулиева в июле 2019 года уже обратилась в суд, который, несмотря на нарушения со стороны строительной компании депутата Агалара Велиева, вынес решение против нее. Позднее Апелляционный суд оставил данное решение в силе. Но необходимо подчеркнуть, что Верховный суд страны усмотрел в этом деле несправедливость в отношении жильца и удовлетворил ее кассационную жалобу. В результате дело будет заново рассмотрено в апелляционной инстанции.
«В таких случаях, наряду с судебными органами, жильцам стоит обратиться в Государственный комитет градостроительства и архитектуры и в Исполнительную власть города Баку, - советует эксперт. - Хотя, конечно, коренным образом проблему может решить только суд».
В конечном итоге, если справедливость не восторжествует, Арзу Гулиева намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.
«Я думаю, что жильцы должны бороться за свои права до конца, - говорит Рамиль Османлы. – Важно пройти все процессы. Это может стать прецедентом, который в будущем поможет другим. В данном случае правда на стороне жильцов, а строительная компания должна нести уголовную ответственность».