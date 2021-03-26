Натик Гусейнзаде, отдел информации 18:55

Строительная компания Kristal Abşeron, принадлежащая депутату Милли Меджлиса Агалару Велиеву, продолжает обманывать жителей поселка Баилово, не выполняя данные им обещания.

Напомним, в редакцию haqqin.az обратилась Арзу Гулиева, проживающая в Сабаильском районе города Баку по адресу Газанфар Ализаде, 4. Она рассказала, что перед 4-этажным зданием, в котором находится ее квартира, ранее располагались старые одноэтажные домики. Однако в 2018 году на этой территории (улица нефтяника Гурбана Аббасова 32, 34, 36) ООО «Kristal Abşeron» с разрешения Исполнительной власти Сабаильского района приступило к реализации пилотного проекта по строительству многоэтажного жилого здания. По словам А.Гулиевой, перед тем, как начать строительство, с жильцами здания по улице Ализаде были проведены переговоры. Для того, чтобы жильцы не жаловались на строительство высотки в нескольких метрах от их здания, им были обещаны квартиры в новом доме с площадью на 25-30 процентов превышающую их нынешнее жилье. Однако после того, как строительство началось, компания Kristal Abşeron перестала отвечать на запросы жителей. Отмечается, что окна квартир 4-этажного здания смотрели на море, что значительно повышало их цены. Теперь же перед зданием строились два 18-этажных дома, которые перекрывали вид. Расстояние между старым зданием и новой высоткой должно было быть 35-40 метров, а оно не достигало даже 10 метров, что уже является грубым нарушением. За комментарием в связи с данным вопросом haqqin.az обратился к эксперту в области недвижимости Рамилю Османлы.

«Безусловно, есть определенные стандарты строительства многоквартирных домов, которые отражены в законодательных актах, - говорит эксперт. – К сожалению, после 2004-05 годов, когда строительство новостроек в Баку приняло массовый характер, контроль за этим процессом не осуществлялся надлежащим образом. Структуры, которые должны были этим заниматься, по объективным и субъективным причинам не делали этого. В результате в столице было построено немало высоток, нарушающих строительные нормы. Но в последние годы в этом вопросе произошли некоторые изменения. В частности, было приостановлено строительство пилотных проектов. С 2016 года все пилотные проекты должны строиться согласно закону о градостроительстве. При этом, несмотря на данное решение Кабинета министров, некоторые строительные компании не обращали внимания на изменения. По-прежнему было много нарушений. Расстояние между зданиями определяется по коэффициенту 0,6. То есть высоту строящегося здания нужно умножить на 0,6 и получим минимальное расстояние, которое должно быть между зданиями. Если говорить конкретно о данной жалобе, то и тут, конечно, есть нарушения. Это и создание аварийных условий, и перекрытие солнечного света и, конечно же, несооответствие коэффициенту 0,6. Нарушая законы, строительные компании должны нести уголовную ответственность. И жильцы абсолютно справедливо требуют соблюдения своих прав».