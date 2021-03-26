Президент Пакистана после первой прививки заразился коронавирусом
Президент Пакистана Ариф Алви, получивший первую дозу вакцины от коронавируса, сообщил, что заразился COVID-19, передает РИА Новости.
"У меня положительный результат теста... Да помилует Аллах всех больных COVID-19. Была первая доза вакцины, но антитела начинают развиваться после второй дозы, которая должна была быть сделана через неделю. Пожалуйста, продолжайте соблюдать осторожность", - написал президент в Twitter.
Ранее коронавирусом заразился премьер-министр Пакистана Имран Хан, также получивший первую дозу вакцины.