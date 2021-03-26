По Суэцкому каналу возобновилась навигация кораблей

На разблокированном Суэцком канале началась навигация, суда буксируют, сообщил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.

«Навигация началась, караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов», – передает его слова РИА «Новости».

По словам советника главы Египта, к ситуации с контейнеровозом Ever Given, который перекрыл водную артерию, привели неблагоприятные погодные условия. Мамиш добавил, что власти не намерены вносить конструктивные изменения в русло канала, он полностью безопасен для движения судов.

Ранее контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале отбуксировали обратно в фарватер после того, как он вновь перекрыл канал.