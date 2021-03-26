Миллионер Багдасаров погиб под колесами поезда в московском метро

ЧП произошло днем в воскресенье, 21 марта. Когда 72-летнего мужчину извлекли из-под поезда, он был мертв. Все обстоятельства указывают на то, бизнесмен свел счеты с жизнью, поскольку давно не пользовался подземкой.

«Когда экстренным службам удалось забраться под состав, они обнаружили тело скончавшегося 72-летнего бизнесмена Валерия Багдасарова. Мужчине буквально отрубило голову колесами поезда. Шансов выжить в таких обстоятельствах у него не было. Тело погибшего мужчины подняли с путей и доставили в судебный морг», - рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося. Оперативники пытаются выяснить, зачем вообще миллионеру, основателю крупной сельхозфирмы, понадобилось спускаться в метро. Что именно Валерий Багдасаров делал на станции в тот злополучный день, а также как и при каких обстоятельствах мужчина упал на рельсы, установит следствие.

Валерий Багдасаров - крупный российский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров сельскохозяйственной промышленной группы ЗАО ПГ «Алсико». Входящие в нее компании выпускают полный спектр пестицидов и удобрений, которые продаются не только в России, но и поставляются за границу.