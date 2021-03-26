Совбез Турции обсудит работу мониторингового центра в Агдаме

Заседание Совета национальной безопасности Турции пройдет 30 марта под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает TRT Haber, ожидается, что на заседании будут обсуждены стратегические вопросы, в том числе процессы в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре, а также деятельность турецкой армии в Азербайджане, Ливии и Сирии, борьба с терроризмом.

В повестке дня заседания турецкого Совбеза также значится деятельность Совместного российско-турецкого мониторингового центра, открытого 30 января в Агдаме для контроля режима прекращения огня в Карабахе.