Джанни Де Бьязи и Эмин Махмудов: «Сербия класснее и опытнее Азербайджана, но…»

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи и полузащитник Эмин Махмудов провели сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе пресс-конференцию, посвященную завтрашнему отборочному матчу чемпионата мира-2022 против Сербии.

«После двух гостевых игр завтра у нас первый матч дома, - говорит итальянский специалист. - В этих встречах нам удалось показать некоторые наши качества. Но некоторые моменты должны улучшить. Завтра нас ждет сильный соперник, как в физическом плане, так и техническом. Это будет сложный матч. Завтра у нашей команды будет большое желание показать, на что мы способны.

У нас было две разные игры. С Португалией в первом тайме ребята будто стеснялись соперника, а после перерыва играли уже без страха, показали, что не боятся.

В матче с Катаром же мы произвели много изменений. Дали шанс почти всем игрокам, у некоторых из них «физика» хромала. В первом тайме мы забили, могли забить еще. А во втором тайме судья подарил Катару пенальти, второй же гол они забили ударом, который залетает один раз из 100 случаев.

У Сербии новый главный тренер. Они набрали 4 очка в двух матчах. У сербских игроков большой опыт, у нас такого опыта нет, и в этом есть определенная разница.

Сейчас мы играем три матча за шесть дней. Мы много работаем над менталитетом команды. Но это сразу не происходит. Ребята должны верить в себя. Наша цель – выигрывать и радовать наших болельщиков.

Давайте не будем забегать сильно вперед. Мы только в начале пути. Мы – самая слабая по рейтингу команда группы, но в футболе не всегда побеждают сильнейшие.

Мы не совсем привыкли играть на международнмо уровне. У нас почти все футболисты играют в местном чемпионате. Он интересный, но уровень у него другой. У соперников футболисты играют в сильнейших чемпионатах.

Чего нам не хватает? Важно уметь быстро читать ситуацию, тут все решают доли секунды».