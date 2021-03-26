Джанни Де Бьязи и Эмин Махмудов: «Сербия класснее и опытнее Азербайджана, но…»
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи и полузащитник Эмин Махмудов провели сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе пресс-конференцию, посвященную завтрашнему отборочному матчу чемпионата мира-2022 против Сербии.
«После двух гостевых игр завтра у нас первый матч дома, - говорит итальянский специалист. - В этих встречах нам удалось показать некоторые наши качества. Но некоторые моменты должны улучшить. Завтра нас ждет сильный соперник, как в физическом плане, так и техническом. Это будет сложный матч. Завтра у нашей команды будет большое желание показать, на что мы способны.
У нас было две разные игры. С Португалией в первом тайме ребята будто стеснялись соперника, а после перерыва играли уже без страха, показали, что не боятся.
В матче с Катаром же мы произвели много изменений. Дали шанс почти всем игрокам, у некоторых из них «физика» хромала. В первом тайме мы забили, могли забить еще. А во втором тайме судья подарил Катару пенальти, второй же гол они забили ударом, который залетает один раз из 100 случаев.
У Сербии новый главный тренер. Они набрали 4 очка в двух матчах. У сербских игроков большой опыт, у нас такого опыта нет, и в этом есть определенная разница.
Сейчас мы играем три матча за шесть дней. Мы много работаем над менталитетом команды. Но это сразу не происходит. Ребята должны верить в себя. Наша цель – выигрывать и радовать наших болельщиков.
Давайте не будем забегать сильно вперед. Мы только в начале пути. Мы – самая слабая по рейтингу команда группы, но в футболе не всегда побеждают сильнейшие.
Мы не совсем привыкли играть на международнмо уровне. У нас почти все футболисты играют в местном чемпионате. Он интересный, но уровень у него другой. У соперников футболисты играют в сильнейших чемпионатах.
Чего нам не хватает? Важно уметь быстро читать ситуацию, тут все решают доли секунды».
Эмин Махмудов сказал на пресс-конференции следующее:
«Сербия – сложный соперник. У них хорошие футболисты. Но сделаем все, чтобы показать хороший результат. Нам надо выйти и выполнить то, что от нас будет требовать наш главный тренер.
Раньше я редко играл за сборную, теперь играю. Но от одного игрока все зависеть не может. Когда я выхожу на поле, делаю все, чтобы приносить пользу команде.
Мы должны бороться до конца. Класс сборной Сербии выше нашего. Их многие игроки каждый год играют в Лиге чемпионов. Нельзя терять концентрацию, за эти мгновения можем пропустить.
Не скажу, что во втором тайме с Португалией мы показали суперфутбол, но хотя бы стало получаться выходить в атаку».
Пару слов о Махмудове сказал и Джанни Де Бьязи:
«Эмин Махмудов перенес сложный период из-за коронавируса. Перед стартом квалификации мы с ним встретились, поговорили. Скажу честно, после этой встречи мое мнение о нем сильно изменилось. Он очень умный парень, верный своей стране и команде».