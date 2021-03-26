В маршрутных автобусах, которые девять дней не выходили на линии, проведены дезинфекционные работы, сказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По словам Агаева, указания в связи с этим были даны перевозчикам, когда маршруты перестали работать: «После праздников БТА направило письма перевозчикам, напомнив о соответствующем решении Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана. Также им было поручено, чтобы сегодня до 06:00 автобусы были полностью готовы для перевозки пассажиров, то есть как технически, так и в плане дезинфекции в связи с существующей эпидемиологической ситуацией».

Агаев напомнил, что с начала пандемии все маршрутные автобусы в Баку выпускаются на линии после ежедневной дезинфекции: «После праздников они тоже были продезинфицированы. Согласно требованию БТА, компании-перевозчики должны обеспечить проведение дезинфекции автобусов по возвращении их в гараж. За этим постоянно следят сотрудники агентства».