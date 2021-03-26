Ученые рассказали, почему новый коронавирус заразнее атипичной пневмонии

Исследователи из США объяснили скорость и широту распространения коронавируса по сравнению с атипичной пневмонией высокой силой взаимодействия спайкового белка вируса с рецептором, через который он проникает в клетки организма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в Biophysical Journal.

Коронавирусы SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1 используют рецептор ACE2, чтобы проникнуть в клетки организма человека. Рецептор связывается с клеткой с помощью гибких выростов спайкового белка (S-белка), которые составляют «корону» вируса.

Учёные из Лихайского университета в США разработали технологию количественного определения силы взаимодействия между S-белком и рецептором ACE2. В ходе исследования удалось установить, что взаимодействие между спайковым белком SARS-CoV-2 и рецепторами ACE2 намного сильнее, чем взаимодействие между структурно идентичным белком SARS-CoV-1 и теми же рецепторами. Исследователи установили, что всё дело в ранее неизвестном взаимодействии между шипом SARS-CoV-2 и гликанами ACE2 — группами сахаров, прикреплёнными к поверхности рецепторов.

«После того как мы удалили все гликаны ACE2 и снова измерили силу взаимодействия, мы увидели, что сила взаимодействия S-белка SARS-CoV-2 с ACE2 упала до уровней, аналогичных SARS-CoV-1», — приводятся в пресс-релизе вуза слова главы исследования, доцента кафедр биоинженерии и машиностроения и механики Фрэнка Чжана.