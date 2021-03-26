МВД прокомментировало распространенные в соцсетях кадры

В Министерстве внутренних дел проведено расследование в связи с распространенными в соцсетях кадрами, на которых запечатлено противостояние между гражданином и полицией. Как заявили в пресс-службе МВД Азербайджана, утверждения о том, что в отношении гражданина было оказано физическое давление, безосновательны.

На территории Наримановского района сотрудники Управления государственной дорожной полиции Баку потребовали у водителя автомобиля ВАЗ-21011 остановить транспортное средство в связи с незаконной перевозкой цветного металла. Водитель разными способами пытался уклониться от законных требований полиции. При этом он велел своему малолетнему сыну громко кричать, чтобы привлечь внимание граждан.

Привлеченные на место происшествия сотрудники полка быстрого реагирования полиции доставили водителя в 17-е отделение полиции Наримановского РУП.

В связи с тем, что отмеченные действия задержанного содержат элементы умышленного неповиновения законному требованию сотрудника полиции, согласно статье 535 Кодекса об административных проступках, собранные в отношении водителя материалы направлены на рассмотрение в Наримановский районный суд.