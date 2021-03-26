Маршал авиации Пакистана приехал в Баку фото; видео
Заместитель министра обороны Азербайджана – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с рабочим визитом в Азербайджане делегацией во главе c заместителем командующего Военно-воздушными силами Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Аамиром Масудом.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, сначала пакистанская делегация посетила Аллею шехидов, возложила венки и цветы на могилы шехидов, почтила их память.
В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием азербайджано-пакистанских отношений и уровнем стратегического партнерства.
Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между ВВС Азербайджана и Пакистана в военной, военно-образовательной и военно-технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.