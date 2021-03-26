Встреча Байрамова и Чавушоглу в Душанбе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего визита в Таджикистан встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили в МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, а также о работе, проделанной Азербайджаном в рамках процесса постконфликтной реконструкции и восстановления.

Согласно сообщению ведомства, стороны также обсудили вопросы, входящие в повестку дня двустороннего сотрудничества и с удовлетворением отметили, что с 1 апреля вступает в силу документ о взаимном безвизовом режиме между Азербайджаном и Турцией, и что граждане двух стран могут использовать удостоверения личности для взаимных поездок.

Министры обсудили другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.