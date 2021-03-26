Как сообщили в пресс-службе МВД, были проведены профилактические беседы с гражданами на проспектах и улицах города, сотрудники полиции проинформировали их о важности использования индивидуальных средств защиты, то есть масок.

Во время рейда в общественном транспорте были выявлены водители и пассажиры без медицинских масок. Были приняты соответствующие меры в отношении таксистов, не установивших прозрачные перегородки между рядами, а также пассажиров, находящихся на переднем сиденье автомобиля.

Лицам, не соблюдающим социальную дистанцию на различных объектах, вынесены предупреждения, оштрафованы покупатели, заходившие в магазины без масок, а также работники торговых точек.