Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 21:16

Всего полгода назад измученное страхом коронавируса и сопутствующим экономическим обвалом человечество услышало наконец хорошую новость – скоро будет вакцина. Причем не одна, а несколько – европейцы, американцы, китайцы и русские параллельно работали каждый над своим препаратом, и в итоге если еще год назад никто и не надеялся, что спаситетельноное средство появится раньше, чем через год или два, то теперь их уже чуть не десяток.

Пол-Грузии против вакцин Казалось, радуйтесь, люди, невидимый враг скоро будет повержен, и нормальная жизнь вернется на улицы и в дома по всему миру. Но, как и следовало ожидать, в реальной жизни планов громадье оказалось несколько скромнее, чем могло бы быть. И дело не в том, что вакцин слишком много и это все равно как десятки телевизионных каналов в домашнем кабеле – чем их больше, тем меньше выбор для зрителя. И даже не в том, что вакцинация идет черепашьми темпами и к тому времени, как человечество выработает коллективный иммунитет в отношении нынешней версии коронавируса, может появиться новый штамм, которому будет плевать на все наши прививки. Все надеются, конечно, что подобная беда нас минует, а если нет, и появятся различные неконтролируемые версии, типа британской и южноафриканской, то что – начинай все с нуля? Ну да ладно, может, пронесет, пока же неожиданным препятствием для выработки этого самого популяционного иммунитета стало то, что в большинстве стран значительная часть граждан вовсе не горит желанием прививаться. Опросы по всему миру свидетельствуют о высоком уровне недоверия населения к вакцинам – любым, хоть западным, хоть восточным. Нет, не то чтобы скептики наотрез отказываются от вакцинации, но они и не спешат к ней присоединяться и будут делать все, чтобы оттянуть прививку на неопределенное время.

К примеру, во Франции привиться от коронавируса готовы лишь 40% населения, в Германии – 50%, лучше обстоят дела в Британии и Италии, где к вакцинам позитивно относится почти 70% населения. Но даже 30% скептиков в Италии, которая всю весну 2020 года била рекорды смертности, – это довольно много. На днях и в Грузии был проведен опрос, согласно результатам которого 53% населения не хотят прививаться от коронавируса… Подозрительное отношение к вакцинам усиливается и из-за сообщений об осложнениях и даже смертях, которые последовали за вакцинацией. В особенности это касается препарата AstraZeneca. И хоть представители его компании-производителя заявили, что по результатам их исследований смертность была простым совпадением и не имела отношения к вакцинации, тем не менее… Логика понятна: если человек вчера принял лекарство от головной боли, а сегодня погиб в автомобильной катастрофе – то препарат тут ни при чем. Так, может, и правда - совпадение. Ну а если все побочный эффект вакцины, пусть даже один на миллион? Такое соотношение, безусловно, мизерно, но только не для того, кто окажется этим миллионным. Кто-то готов рискнуть? Большинство по всему миру заявляют – нет, не готовы. Каждое слово написано кровью Причем речь идет не о так называемых антипрививочниках, которые в принципе отвергают любую вакцину. Эта позиция совершенно непонятна, если учесть, что например, столбняком ребенок может заразиться от ничтожной царапины, полученной на детской площадке. А летальность этого страшного заболевания, между прочим, – 50%. Куда там короне… Огромное количество страшных инфекций преследует всех нас, а главное, наших детей, на каждом шагу, и сложно даже представить, в какой ад может превратиться наша жизнь буквально за пару часов только потому, что дети остались непривитыми от столбняка. Однако коронавакциноскептики – это вовсе не антипрививочники. 50% населения Германии и 53% населения Грузии никак не могут быть антипрививочниками. Это была бы настоящая катастрофа. Проблемным является отношение именно к вакцине от коронавируса, а не вакцинам вообще.