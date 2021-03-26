В Турции ужесточают антикоронавирусные меры

"Рост смертей от коронавируса заставил нас пересмотреть существующие меры безопасности. 58 провинций, в которых проживает 80% населения нашей страны, вновь стали зонами повышенного риска. В них вновь вводится комендантский час на субботу и воскресенье. Существующий комендантский час с 21:00 до 5:00 в будние дни сохраняется по всей стране", - сказал Эрдоган, которого цитирует РИА Новости.

Эрдоган добавил, что кафе и рестораны смогут продолжать работу с заполняемостью не более 50% посетителей. Во время действия комендантского часа они смогут работать только на вынос.

Кроме того, власти страны приняли решение ввести ограничения в течение месяца Рамадан. "Во время Рамадана в стране будут действовать ограничения на проведение общественных ифтаров (ужин во время священного для мусульман месяца рамадан) и сухуров (утренняя трапеза)", - сказал Эрдоган.

По данным Минздрава Турции, число выявленных случаев заражения коронавирусом в субботу составило 30 021, это максимальный показатель заболевших с начала декабря.