Глава МИД ушел в отставку из-за нехватки вакцин

Глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу ушел в отставку после критики парламента из-за нехватки вакцин от коронавируса. Об этом сообщает TV Globo.

Согласно сообщению издания, министр уже уведомил свое окружение и направил соответствующее письмо президенту Бразилии. Пока правительство не подтверждало информацию официально.

Ранее парламент Бразилии обвинил Араужу в том, что из-за его политики в страну не поставляется достаточно вакцин на фоне рекордного роста заболеваемости.

В Бразилии коронавирусом заразились 12,5 млн, выздоровели больше 10 млн, скончались 312 тыс. человек. В государстве за время эпидемии уже сменились четыре министра здравоохранения.

