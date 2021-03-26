Байден не собирается встречаться с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден не намерен лично встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

"Теперь, когда президент говорит, что готов к некоторой форме дипломатии с КНДР, включает ли это [возможность] сесть [за стол переговоров] с Ким Чен Ыном?" - спросила Псаки одна из журналисток. "Думаю, его [Байдена] подход будет совсем иным, это не его намерение", - ответила пресс-секретарь американского лидера.

Белый дом сообщил в январе, что нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом собирается подготовить новую стратегию в отношении КНДР и проводить курс в том числе на сдерживание Пхеньяна.