В ВОЗ допустили, что источником коронавируса был не рынок в Ухане

Отмечается, многие из первых случаев заражения коронавирусом были связаны с рынком «Хуанань», при этом аналогичное количество случаев было связано с другими рынками.

Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не определила роль рынка морепродуктов «Хуанань» в Ухане в распространении COVID-19. Об этом говорится в проекте отчета специалистов, сообщает РИА Новости.

«Передача в более широком сообществе в декабре (2019 года) может составлять случаи, не связанные с рынком «Хуанань», что вместе с наличием ранних случаев, не связанных с этим рынком, может указывать на то, что рынок «Хуанань» не был первоначальным источником вспышки… Однако другие более лёгкие случаи, которые не были выявлены, могли обеспечить связь между рынком «Хуанань» и ранними случаями без видимой связи с рынком. Поэтому нельзя сделать однозначного вывода о роли рынка «Хуанань», — сообщается в проекте отчета.

Наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса специалисты называют передачу вируса от летучих мышей человеку через другое животное. Его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».

Предполагается, что доклад о визите в Ухань обнародуют 30 марта.

Международная группа специалистов под руководством ВОЗ прибыла в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января и находилась в КНР почти месяц. Эксперты побывали в том числе в Уханьском институте вирусологии, двух больницах, куда стали поступать первые заболевшие коронавирусом, и на рынке «Хуанань».