«Коечный фонд на исходе»: в Армении предупреждают о новом коронавирусном кризисе

Свободные места в больницах Армении будут исчерпаны за неделю, если текущий уровень распространения коронавируса сохранится, заявила заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Гаяне Саакян.

"Прямо сейчас в Армении тяжелая ситуация с коронавирусом. Наша система довольно перегружена, коечный фонд на исходе, и у нас около 90% рост заболеваемости. А показатель воспроизводства вируса на данный момент составляет 1,2", — сказала Саакян, передает Sputnik Армения.

По ее словам, при сохранении такой тенденции распространения в Армении в течение недели ожидается 7 тысяч новых случаев заражений. При таких показателях свободных мест в больницах не останется, и снова появятся очереди на госпитализацию.

Всего в Армении зафиксирован 190 741 подтвержденный случай заражения коронавирусом.