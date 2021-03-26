«Исламское государство» захватило город в Мозамбике

Боевики террористической организации «Исламское государство» взяли под контроль город Пальма на севере Мозамбика. По информации Reuters, погибли не менее 55 человек, включая солдат.

Отмечается, что город находится вблизи газовых месторождений, которыми владеют крупные нефтяные компании.

В результате зверского нападения несколько десятков жителей были обезглавлены, убиты более двух десятков мозамбикских военных, две трети города сожжены, 35 тыс. человек бежали в соседние населенные пункты, в том числе к границе с Танзанией, рассказала представитель Ассоциации защиты прав женщин Джулия Вачаве, передает РИА Новости.