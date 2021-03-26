Американская администрация собирается передать на текущей неделе иранскому правительству новые предложения по разблокированию ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призванного урегулировать кризис вокруг ядерных разработок Тегерана. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Издание поясняет, что американская инициатива предусматривает определенное смягчение санкций США в отношении Ирана в ответ на приостановку Тегераном некоторых видов деятельности в ядерной сфере, таких как использование усовершенствованных газовых центрифуг и обогащение урана до 20%.

В публикации не приводятся другие детали американского предложения.

В статье также говорится, что ранее в этом году Иран уже отверг одно предложение США об условиях возвращения обеих сторон к полному соблюдению ядерной сделки, а затем сам выдвинул собственные предложения, не устроившие американскую сторону. Прямого контакта между Вашингтоном и Тегераном нет, они действуют главным образом через европейцев, пишет газета.