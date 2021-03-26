Франция через семь лет вновь открыла посольство в Ливии

Франция в понедельник спустя семь лет вновь открыла свое посольство в столице Ливии Триполи, передает Agence France Press.

«Дипломатическое представительство возобновило свою деятельность в начале дня в новом здании на окраине столицы, скрытом за высокой стеной», — говорится в сообщении.

Посольство Франции в Триполи прекратило работу в 2014 году по соображениям безопасности.

В прошлый вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возвращении дипломатов в Ливию.