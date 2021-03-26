Китай согласился вложить в Иран $400 млрд в течение 25 лет в обмен на постоянные поставки нефти, необходимые Пекину в качестве топлива для роста экономики. Основанием для этой договорённости послужило крупное соглашение об экономике и безопасности, которое стороны подписали в минувшую субботу, пишет The New York Times.

Подобная сделка может как укрепить влияние Китая на Ближнем Востоке, так и ударить по усилиям США по изоляции Ирана. Пока неясно, в какой степени это соглашение можно реализовать, учитывая, что США и Иран пока не разрешили спор о ядерной программе Тегерана.

В субботу главы МИД Ирана и Китая - Джавад Зариф и Ван И - подписали соглашение во время церемонии в Министерстве иностранных дел в Тегеране.

Хотя ни Иран, ни Китай не стали сообщать конкретные детали нового соглашения до его подписания, эксперты указывают на то, что этот документ не претерпел никаких заметных изменений по сравнению с 18-страничным проектом, который в прошлом году попал в распоряжение The New York Times.

В частности, в том документе говорилось о китайских инвестициях в размере $400 млрд, которые пойдут на нужды десятков отраслей, включая банковское дело, телекоммуникации, инфраструктуру, здравоохранение и ИТ. Горизонт инвестиций установлен в 25 лет. В обмен Китай получит доступ к регулярным поставкам иранской нефти, которые, по словам одного иранского чиновника, будут идти со значительной скидкой. В проекте соглашения также содержались пункты об углублении военного сотрудничества, общей исследовательской работе и обмене разведданными.

Главный советник президента Рухани Хесамоддин Ашена назвал эту сделку «примером успешной дипломатии», отметив, что способность Ирана «участвовать в коалициях, а не оставаться в изоляции» — это признак его силы.