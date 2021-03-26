«Корона» исчезнет или нет? Отвечают израильские ученые

Как считает профессор Уди Кимрон, микробиолог из Тель-Авивского университета, вполне возможно, что к лету коронавирус исчезнет, но также возможно, что зимой вернется вместе остальными «родственниками» – четырьмя вирусами простуды. И если не концентрироваться на этом заболевании, мы практически не почувствуем его присутствия, и в результате оно окажется на периферии заболеваемости и смертности.

Можно ли по прошествии года с начала эпидемии сделать выводы по поводу коронавируса – исчезнет он из жизни человека или не оставит в покое? С таким вопросом журналисты израильского веб-сайта Walla обратились к ведущим израильским врачам и ученым. Мнения специалистов опубликовало информационно-аналитическое издание Детали.

«Учитывая, что прививка обеспечивает 95 процентов иммунной защиты, а также, что люди из группы риска преимущественно вакцинированы, риск заразиться коронавирусом гораздо ниже, чем риск заразиться обычным гриппом. До появления вакцин коронавирус был опасней гриппа в два-пять раз, а сегодня в четыре-десять раз менее опасен, чем грипп», – подчеркивает израильский профессор.

С ним солидарна его коллега с кафедры биохимии Еврейского университета в Иерусалиме, профессор Михаль Линиэль. Она также полагает, что болезнь, вызываемая коронавирусом, пополнит привычный список инфекционных болезней и, скорее, станет сезонной. Кроме того, упадет также вызываемый вирусом уровень смертности.

Профессор Надав Давидович, возглавляющий в Университете Бен-Гурион школу общественного здравоохранения, делает упор на социальные последствия эпидемии, а также на личные последствия. По его словам, многие тысячи из тех, кто переболел коронавирусом, страдают от последствий явления, ныне известного как «механизм COVID», который влияет на функцию легких, вызывает хроническую усталость, проблемы с памятью, потерю вкуса и запаха и различные психические симптомы. Эти симптомы не обязательно связаны с тяжестью перенесенной болезни и нередко развиваются даже тогда, когда заболевание проходило в относительно легкой форме.

Профессор Джонни Гершуни, эксперт Школы биомедицинских и онкологических исследований им. Шмониса при Тель-Авивском университете, сетует на то, что, похоже, начиная с прошлого года мир принял участие в грандиозном реалити-шоу под названием COVID-19. Это «представление» нанесло ущерб всем сферам жизнедеятельности человека, не говоря о том, что за него еще пришлось заплатить непомерно высокую цену. Он утверждает, что лидеры многих стран, не основываясь ни на каких научных исследованиях, вселяли надежду в своих сограждан, что эпидемия вскоре сойдет на нет. Но ничего этого не произошло, и с момента начала пандемии во всем мире от коронавируса скончалось более двух с половиной миллиона человек.

По мнению доктора Натали Фройнд с медицинского факультета Тель-Авивского университета, в прошлом году как никогда стала понятной важность нейтрализующих антител, защищающих от заражения коронавирусом. Они и дальше будут надежно защищать организм, пусть даже и частично, если речь пойдет о каких-то новых мутациях вируса в будущем.

«Мы до сих пор не знаем, как долго продлится действие вакцины и нужно ли будет модернизировать ту или иную вакцину каждые несколько лет, к примеру, как вакцину от столбняка. Коронавирус не исчезнет из нашей жизни, но несомненно, что благодаря массовой иммунизации населения распространенность вируса уменьшится, как и распространенность различных штаммов. В то же время наша степень защиты поднимется на новый уровень», – утверждает доктор Фройнд.

Коронавирус нанес мощный удар по обществу и экономике. Обрушились целые промышленные отрасли, миллионы людей во всем мире лишились средств к существованию, особенно в развивающихся странах. ֹ«Вот почему необходимы новаторские решения для устранения последствия сегодняшних эпидемий или предотвращения их, решения, которые не потребуют введения карантина или полного закрытия. Впрочем, я не думаю, что в ближайшем будущем удастся полностью искоренить коронавирус», – считает профессор Орна Барон-Эпель, руководитель Школы общественного здоровья в Университете Хайфы.

Как утверждает профессор Цвика Гранот из Университета Бен Гурион, руководитель Школы общественного здравоохранения, уникальность нынешнего коронавируса заключается в его чрезвычайной инфекционной опасности и способности провоцировать тяжелые заболевания гораздо чаще, чем любые другие известные модификации семейства коронавирусов. Однако появление вакцины, по мнению исследователя, привело к тому, что COVID-19 удалось во многом локализовать, и он пополнил длинный список вирусных заболеваний