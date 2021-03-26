Диетологи перечислили лучшие для детоксикации организма чаи

Чай может помочь организму очиститься от токсинов. Какие виды этого напитка стоит употреблять для здоровья, рассказали американские диетологи, передает журнал "Профиль"

С помощью мочевыделительной системы выводятся токсины из организма. Чтобы она хорошо работала, рекомендуется пить чай из корня одуванчика. Растение очищает печень, почки и уклучшает деятельность кишечника, отметила врач Керри Глассман.

Чай из расторопши может уменьшить воспаление печени и восстановить клетки. Ройбуш известен антиоксидантными свойствами. Употребляя его с лемонграссом, из организма выходят свободные радикалы. Напиток из фенхеля помогает работе пищеварительной системы.

Чай с куркумой и имбирем содержит антиоксиданты, которые восстанавливают клетки печени и увеличивает выработку желчи, чтобы удалить из крови вредные вещества. В составе зеленого чая есть эпигаллокатехин-3-галлат, который предотвращает рост раковых клеток в печени.