В связи с бушующей второй год пандемией усилилось внимание к работе компаний, которые поставляют на рынок вакцины и лекарства. Кто-то смотрит на них с большой надеждой, но высоко и недоверие. Ведь хватает примеров, когда в гонке за прибылью они закрывали глаза на ущерб, который их продукция наносила людям. А тут как раз подоспел судебный приговор по делу французской фармацевтической компании Servier.

Компанию оштрафовали на 2,7 миллиона евро за обман покупателей препарата для похудения Mediator, который выпускался с 1976 года, «непреднамеренные убийства и нанесения травм». К четырем годам условно и штрафу приговорили бывшего руководителя компании. Штрафом наказали и Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM). Там знали о жалобах на препарат, но запретили его продажу только в 2009 году. Причем в Бельгии его запретили еще в 1978 году, в 1997-м – в Швейцарии, в 2003 году – в Испании.

Mediator изначально предназначался для диабетиков, помогая им снижать свой вес. Но вес хотели снижать и другие люди, они и стали основными потребителями: число тех, кто принимал его все годы составляет около пяти миллионов человек. Да вот только кроме эффекта похудения препарат приводит к поражению сердца и легкого. По данным ANSM, Mediator виновен в гибели около 500 человек, но независимые исследования называют и цифру в две тысячи.

Скандал разразился в 2007 году, когда пульмонолог Ирен Фрашон опубликовала свое исследование, доказывавшее связь между препаратом для похудения и тяжелыми последствиями для сердечно-сосудистой системы. Но понадобилось еще два года, прежде чем лекарство отозвали с французского рынка.

Еще в 2014 году компания Servier пообещала заплатить пострадавшим компенсацию в 132 миллиона евро, но в суд с исками обратилось 6,5 тысяч пострадавших, требуя заплатить им в целом один миллиард. В 2016 году судом Версаля уже был удовлетворен иск двух пациентов, у которых развились тяжелые побочные эффекты.

Конечно, прекрасно, что справедливость так или иначе восторжествовала, но мера наказания за гибель пусть не тысяч, сотен людей, решивших, на свою беду, похудеть с помощью препарата Mediator. Наложенные штрафы, однако, мало заденут компанию Servier, обороты которой в 2019 году составляли 4 миллиарда 615 миллионов евро. Как тут не вспомнить поговорку: где толстый похудеет, там тощий сдохнет. Servier точно к худым не отнесешь. В отличие от их бедных клиентов, которые решили похудеть с помощью злосчастного препарата.