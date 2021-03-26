В жилом доме в Татарстане взорвался газ: есть жертвы

В жилом доме в городе Зеленодольске (Республика Татарстан) произошел взрыв газа, обрушились несколько квартир, как минимум один человек погиб, сообщили в МЧС РФ.

В пресс-службе главы района Михаила Афанасьева рассказали, что «взрыв был, сейчас там все экстренные службы, в том числе на место выехал глава района». Отмечается, что «всех людей эвакуировали», будет «сформирован штаб», передает ТАСС.

Как сообщает МЧС, в 20:44 «поступило сообщение о хлопке в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме». «Открытого горения не последовало. Проводится эвакуация. Предварительно произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже», – приводит РИА Новости текст сообщения.

Из-под завалов спасена женщина, она передана в медучреждение. Кроме того, после обрушения квартир обнаружено тело мужчины. В МЧС России соообщили, что «дом газифицирован, электрофицирован, 1974 года постройки, 50-квартирный».

В пресс-службе росийского Минздрава республики сообщили, что «трое пострадавших госпитализированы».