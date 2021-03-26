Неизвестные расстреляли спящих людей и ушли

Вооруженное нападение произошло в Южном Судане, погибли не менее 16 человек, еще семь пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Eye Radio.

По словам представителя губернатора провинции, группа неизвестных совершила нападение на округ Буди в воскресенье ночью, пока люди спали. Он добавил, что среди погибших были также женщины, дети и пожилые. По его словам, нападавшие расстреляли людей из АК-47.

Власти провинции пока не установили, являются ли нападавшие военными или бандитами из этнической группы Топоса. По мнению представителя губернатора провинции, поводом для нападения на жителей Буди могла стать месть.