Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Казахстана

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи Джейхун Байрамов отметил высокий уровень двусторонних отношений между двумя странами, сказав, что имеются большие возможности для расширения этого сотрудничества.

В Душанбе в рамках 9-й министерской конференции "Сердце Азии – Стамбульский процесс" министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберды.

Отметив, что Азербайджаном и Казахстаном на своих территориях создана современная транспортно-транзитная инфраструктура, и это уже дало свои значительные результаты, Джейхун Байрамов сказал, что существуют широкие перспективы для развития сотрудничества в этом направлении.

В свою очередь, Мухтар Тлеуберды подчеркнул, что отношения между президентами Азербайджана и Казахстана находятся на высоком уровне, и это играет важную роль в развитии двусторонних связей.

Касаясь развития связей в экономической сфере, Мухтар Тлеуберды подчеркнул, что совместная межправительственная комиссия охватывает все сферы экономических связей.

Министры обменялись мнениями о реализации в следующем году ряда мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

В ходе встречи Джейхун Байрамов проинформировал своего казахсттанского коллегу о новой ситуации, сложившейся в регионе после 44-дневной Отечественной войны, работе, проделанной азербайджанской стороной в связи с выполнением трехсторонних заявлений.