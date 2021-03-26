Президент Саркисян знает, как Армении выйти из политического кризиса

Президент Армении Армен Саркисян считает необходимой отставку нынешнего кабинета министров во главе с Николом Пашиняном и формирование правительства национального согласия. Об этом глава государства сказал в интервью газете «Аравот».

По словам Саркисяна, он старается не персонифицировать власть, решения и политические процессы в республике. Правительство Пашиняна, согласно его предложению, должно подать в отставку, а не инициировать досрочные парламентские выборы, оставаясь до их проведения у власти. При этом Саркисян сослался на международную практику.

«Если ты — парламентская республика и у тебя кризисная ситуация, правительство подаёт в отставку, формируется правительство национального согласия․ То есть основные партии формируют правительство, но без политических сил — только профессионалы», — сказал Саркисян.

В стране, где парламент, общество, оппозиционные политические силы считают, что есть необходимость в поправках в Избирательный кодекс и тем более во внесении изменений в Основной закон, необходимо достаточное время для проведения обсуждений, вплоть до конституционного референдума. Однако, поскольку парламентские силы решили провести выборы, и назначены они на июнь, то времени для реализации всего вышесказанного нет, добавил он.

«В обратном случае после выборов одна из партий наберёт большинство, а остальные, возможно, будут недовольны. Возможно, что будет такой парламент, где ни одна из партий не будет иметь большинства, что чревато множеством проблем. То есть у нас будет нестабильный парламент», — сказал Саркисян, предупредив о возможном новом «кризисном витке» политической ситуации в Армении.