Израиль закупает невероятное количество вакцин

Правительство Израиля обсуждает новые закупки коронавакцины. Как стало известно TheMarker (ежедневная деловая газета в Израиле), речь идет об огромных количествах – более 30 миллионов доз вакцин стоимостью 3,5 миллиарда шекелей. Запрос на покупку поступил от министерства здравоохранения.

Эти 30 миллионов предлагается заказать в дополнение к более чем 25 миллионам доз вакцины, уже доставленным либо заказанным на 2021 год. Уже сделанные закупки обошлись госбюджету Израиля в сумму более 2 миллиардов шекелей.

Всего на 2021 и 2022 годы страна закупит более 60 миллионов доз вакцины. При этом на данном этапе для завершения вакцинации всех взрослых израильтян старше 16 лет требуется лишь немногим больше 2 миллионов доз прививок. Уже использовано чуть более 10 миллионов доз, пишет информационно-аналитическое издание «Детали».

Все детали закупок окружены большой секретностью. Десятки высокопоставленных чиновников в минфине и минздраве даже подписали соглашение о строгой конфиденциальности, которое не позволяет им публично высказываться по этому вопросу. Как сообщала новостная служба «Кан», подобные соглашения должны будут также подписать министры.