Сестра Ким Чен Ына назвала лидера Южной Кореи «американским попугаем»

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом Центрального Комитета Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон назвала лидера Южной Кореи наглым и циничным "американским попугаем" за то, что тот осудил ракетные пуски Северной Кореи. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Ё Чжон заявила, что "не в силах сдержать ошеломление" от высказываний политиков в Южной Корее, в особенности от речи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, которую он произнес 26 марта на шестой церемонии "Дня защиты Западного моря".

Тогда Мун Чжэ Ин осудил пуски баллистических ракет КНДР, заявив, что они "усложняют" ситуацию, но отметил, что Южная, Северная Корея и США должны стараться продолжать диалог, а также заверил граждан в способности страны защитить себя от любых провокаций.

"Это действительно апогей наглости", - заявила Ким Ё Чжон. Она напомнила, что 23 июля 2020 года Мун Чжэ Ин посетил Агентство оборонных разработок Южной Кореи и хвалил различные вооружения, а также говорил о разработке баллистической ракеты с "достаточной для защиты мира на Корейском полуострове дальностью" и наиболее крупной боеголовкой.

Ким Ё Чжон назвала южнокорейского президента "американским попугаем", который к тому же противоречит сам себе.

"Испытательные пуски баллистических ракет проведены в одинаковых НИИ оборонной науки Севера и Юга, но про свои они говорят, что это ради мира и диалога на Корейском полуострове, а то, что мы делаем, - нежелательное дело, вызывающее тревогу у южнокорейских соотечественников и затрудняющее атмосферу диалога. Невозможно не поразиться такому цинизму", - добавила Ким Ё Чжон.

По ее словам, такое "нелогичное и наглое поведение как две капли воды похоже" на "разбойнические" действия США, которые "придираются" к КНДР, называя ее меры по самообороне нарушением резолюций ООН и угрозой международному сообществу.

Ранее сообщалось, что, по данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последнее время провела два ракетных испытания. Так, 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а 25 марта – двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Пуск баллистических ракет является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Глава департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су обвинил Совбез ООН в применении двойных стандартов и отрицании права Пхеньяна на самооборону.