Летопись успеха. Страницы биографии всемирно известного ученого Джамиля Алиева

В этом плане наша медицинская наука тоже не исключение, она подготовила видных представителей, пользующихся большим авторитетом как в Азербайджане, так и за рубежом. Мы наблюдаем эту тенденцию и в области онкологии.

Один из приверженцев науки

Большой успех наших ученых в области онкологии обусловлен тем, что становление этой области науки в нашей стране произошло в основном во второй половине ХХ века. Если мы посмотрим на это с точки зрения исследователя, то увидим, что благодаря большой любви и неиссякаемой энергии молодых ученых, которые пришли в эту совершенно новую, жизненно важную сферу науки, онкология за очень короткое время поднялась до уровня мировых стандартов.

Одним из видных представителей этого поколения молодых ученых, которые в 70-х и 80-х годах прошлого века сумели поднять науку онкологии в Азербайджане на такой высокий уровень, является генеральный директор Национального онкологического центра Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, академик Национальной Академии Наук Азербайджана, иностранный член Российской Академии Наук, действительный член Российской Академии медицинских наук, Европейской Академии естественных наук, Международной Академии исследований тюркского мира, Российской Академии естественных наук, член самых престижных онкологических научных ассоциаций и научных обществ мира, заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор Джамиль Азиз оглу Алиев. Без преувеличения могу сказать: он — всемирно известный ученый и великий исследователь.

Человек из интеллектуальной среды

Есть люди, чья жизнь — это просто жизнь одного человека. Такие люди год за годом «тратят» свою жизнь. Но есть и люди, чья жизнь стала историей сферы его занятий. По мере взросления таких людей эта история обогащается новыми достижениями. Именно через эту призму я смотрю на жизненный путь своего многоуважаемого коллеги Джамиля Алиева, которому 30 марта этого года исполнится 75 лет.

Этот выдающийся ученый — настоящий интеллектуал. С одной стороны, присущие ему неиссякаемая энергия, деловая хватка, творческая продуктивность, доброта и его внешний вид дают основание сомневаться в верности числа 75, указывающего на его возраст, а с другой — работа, проделанная им за эти годы, и великие достижения последних десятилетий подтверждают истинность этого возраста.

Это прекрасное чувство — быть в зрелом возрасте вместе с друзьями юности. Каждый раз, когда я встречаюсь и общаюсь с ними, вспоминаю прошлое, ценю сегодняшнюю работу и мечтаю о будущем, мне кажется, что годы прошли недаром. Одним из таких моих друзей-сверстников, с которыми впервые познакомился в годы нашей юности, является Джамиль Алиев. Он и своим сверстникам как бы внушает присущие ему в 75 лет положительные качества — энергию, деловую хватку и жизнелюбие, тем самым не позволяет чувствовать груз прожитых лет. Вот почему каждая встреча и общение с Джамиль муаллимом — настоящий праздник.

История нашей великой дружбы

Джамиль Алиев — один из выпускников Азербайджанского государственного медицинского института имени Наримана Нариманова в 1968 году. После окончания вуза он — как дипломированный врач — начал свою трудовую деятельность в должности старшего лаборанта кафедры онкологии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева.

Заведующим кафедрой был известный азербайджанский онколог, профессор Ариф Аббасов. Ариф муаллим был одним из моих первых наставников по онкологии. Джамиль Алиев также проводил научные исследования под руководством профессора А.Аббасова. История нашей с ним дружбы уходит корнями в годы работы Джамиль муаллима на кафедре онкологии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева.

В то время я работал заведующим хирургическим отделением Бакинской городской клинической онкологической больницы. Я часто приходил к профессору Арифу Аббасову за советом по работе и дальнейшим научным планам. Величие ученых, имеющих свою научную школу, измеряется не только написанными ими трудами и полученными научными результатами.

Такие ученые также создают среду, в которой молодые последователи могут сиять. Они объединяют их вокруг себя, способствуют формированию деловых и дружеских отношений. Мое первое знакомство с Джамиль муаллимом состоялось благодаря инициативе нашего общего наставника, профессора Арифа Аббасова. Отношения и деловые связи, сложившиеся между нами благодаря ученому, потрясшему всех нас своей внезапной смертью, никогда не прерывались.

Трудолюбие и талант Джамиля Алиева привлекли внимание с первого знакомства, первого общения. Эти качества молодого ученого вызывали искреннюю симпатию к нему. В то время Джамиль Алиев работал над диссертацией на тему «Диагностика и лечение рака кожи нижней губы и слизистой оболочки полости рта». Каждый раз, встречаясь, мы обменивались мнениями по темам наших диссертационных исследований. Такого рода полемика шла на пользу нам обоим.

Такие встречи также были своего рода моментами отчета Джамиль муаллима самому себе. Я чувствовал, что он работает над диссертацией непрерывно и с большой научной ответственностью. С этого времени я мог видеть, насколько серьезно Джамиль муаллим подходил ко всему, что делал, скрупулезно вникал и старался не упустить ни одной важной детали. Это происходило благодаря его трудолюбию, глубокой любви к науке и энергии. Поэтому его первые шаги на пути к великой науке были успешными...

В 1973 году мы, друзья Джамиля Алиева, услышали хорошую новость: он в свои 25 лет досрочно защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата медицинских наук. После этого молодой ученый решил поступить в докторантуру Всесоюзного онкологического научного центра (ВОНЦ) Академии медицинских наук СССР в Москве для продолжения научных исследований.

Годы, прошедшие в Москве

К тому времени я тоже поступил в аспирантуру ВОНЦ и работал в этом Центре. Наша новая встреча в Москве и совместная работа с 1974 по 1978 год нам обоим были приятны. Я бы сказал, что те годы — самые памятные в моей жизни. В качестве темы докторской диссертации Дж.Алиев избрал тему «Пластическая хирургия при меланоме и раке кожи». Его научными руководителями были выдающиеся ученые СССР в этой области — академики Н.Н.Блохин и Н.Н.Трапезников.

Нас обоих разместили в общежитии ВОНЦ. К тому времени мы оба уже были женаты, и у каждого из нас было по двое детей. Мы жили с семьями в Москве. Также должен сказать, что очень интересные воспоминания о тех годах связаны с долгим путем от общежития до нашего рабочего места. Общежитие находилось на окраине. Это было так далеко, что там даже автобусы не ходили, что доставляло массу проблем. Нам приходилось ежедневно пешком идти по этой дороге. Все знают капризы погоды в Москве.

Особенно тяжело было осенью и зимой. Бытовые проблемы еще больше приумножали наши заботы, связанные с московской жизнью. Но мы были молоды и полны надежд. Вся жизнь была впереди. Веселое настроение, оптимизм и тонкий юмор, присущие Джамиль муаллиму, заставили нас забыть обо всем на тех трудных и тревожных путях, которые мы прошли вместе. В те годы я ни разу не слышал, чтобы он жаловался на свою жизнь.

Для него было противоестественно выбирать легкий путь, облегчать свою работу и жизнь любыми способами. Трудности и препятствия никогда не пугали Джамиль муаллима. Он умел очень быстро найти оптимальный способ устранения препятствий. Самое главное — он никогда не терял надежды, целеустремленности и оптимизма.

Он не позволял себе быть побежденным проблемами, проявлял принципиальность. Он всегда старался побудить других усердно работать. Еще с того времени я видел в Джамиле Алиеве человека с большими идеалами и целями. По этой причине любые временные трудности, с которыми он сталкивался, казались ему незначительными на фоне этих идеалов.

Его способность с юных лет формировать у себя такой сильный характер, выносливость, волю, а также скромность, простота и искренность вызывали восхищение. Каждый, кто общался с ним, сразу чувствовал, что все эти качества имеют глубокие корни. Основным источником этих достоинств является семья, в которой вырос Джамиль муаллим. Эти нравственно-моральные ценности присущи людям, которые его вырастили, воспитали, подготовили к самостоятельной жизни.

Семейный очаг

Джамиль муаллим родился и вырос в семье Азиза Алиева — видного общественно-политического деятеля Азербайджана, одного из самоотверженных организаторов системы здравоохранения и медицинской науки в нашей стране, большого интеллектуала, заслуженного врача. Супруга Азиз муаллима Лейли ханум отличалась тонкой натурой, в ней сочетались самые прекрасные черты азербайджанской женщины. Каждый из детей, выросших в этом доме, оправдал надежды Азиз муаллима и Лейли ханум.

Брат Джамиль муаллима — известный терапевт, профессор Тамерлан Алиев. Одна из его сестер — всемирно известный офтальмолог, академик Зарифа Алиева. Другая его сестра — Дильбар Алиева, одна из первых в Азербайджане дипломированных специалистов по связи, удостоенная почетного звания «Заслуженный связист». Выдающийся ученый-офтальмолог Лазифа Алиева, Заслуженный деятель искусств, музыковед Гюляра ханум Алиева также являются выдающимися представителями интеллигенции, подаренными нашему обществу этой образцовой семьей, всегда сохранявшей наш национальный менталитет.

Они поднялись на вершину профессионализма и благодаря своим врожденным талантам навсегда остались в памяти людской как яркие, милосердные представители интеллигенции Азербайджана. Выросший в таких идеальных условиях Джамиль Алиев впитал из этого очага такие высокие качества, как нравственность, духовная чистота, трудолюбие и любовь к науке.

Как сейчас помню, как он работал над докторской диссертацией в Москве. Тема диссертации Джамиль муаллима была посвящена одной из самых сложных проблем онкологии того времени и требовала подробного обзора не только теоретических взглядов, но и практических материалов. Я помню, как Джамиль муаллим, несмотря на его напряженный график работы и бытовые заботы, часто ездил в другие города бывшего СССР и возвращался с богатым материалом для исследовательской работы.

В то время Таджикистан был одной из республик СССР, где в наибольшей степени был распространен рак кожи. Джамиль Алиев совершал научные командировки в эту республику, где собирал значительную часть материалов для исследования. Я должен признать, что были и другие способы собрать эти материалы. Вместо Джамиль муаллима это мог бы сделать любой, кто жил в этом отдаленном районе или имел с ним тесные связи. Но Джамиль Алиев настолько ответственно относился к своим исследованиям, что не хотел упускать из виду какие-либо мелкие детали.

Несмотря на трудности и невзгоды, все делал сам. Он получал моральное удовлетворение от результатов проделанной работы, которое позволяло забыть об усталости от пребывания в разных местах такой отдаленной республики, как Таджикистан, в течение нескольких недель, от общения с пациентами и сбора фактического материала. Он всегда говорил, что полученные результаты и новизна заставляют его забыть об усталости. С юных лет Джамиль муаллим смог убедить себя в том, что смысл жизни не что иное, как умение трудиться и быть полезным обществу.

В свете воспоминаний

Ему удавалось успешно совмещать свои научные исследования и теоретические взгляды с практической деятельностью. Он также регулярно проводил хирургические операции и повышал свои профессиональные навыки в этой сфере.

Клинической базой ВОНЦ была Подольская центральная больница. В этой больнице проводились операции по самым различным направлениям хирургии. Мы также проводили большую часть онкологических операций на той же клинической базе ВОНЦ. Особенно большой школой для нас здесь были обсуждения состояния пациентов, проводимые, как правило, по утрам. От каждого такого обсуждения мы получали какие-то новые знания. Мы увидели, насколько эти так называемые «пятиминутные» обсуждения были полезны для нашего личного развития как хирургов. Поэтому мы старались не пропускать ни одного из них.

Поскольку до больницы нам предстояло пройти долгий путь, мы каждое утро вставали рано и выходили из дома, чтобы вовремя добраться до больницы, не опоздать на эти «пятиминутки». Опыт, накопленный в Подольской центральной больнице в те годы, сыграл беспрецедентную роль в становлении Джамиля Алиева как профессионального хирурга. Поэтому сейчас, мысленно возвращаясь в те дни, мы с любовью и добрыми чувствами вспоминаем эту больницу, наших коллег, которые работали там, участвовали в «пятиминутных» дискуссиях, щедро делясь своими знаниями и опытом.

Московская среда еще больше укрепила наши дружеские отношения с Джамиль муаллимом, отношения сотрудничества коллег, основа которых была заложена в Баку. За пределами Азербайджана мы крепко стояли друг за друга. В то время было много молодых азербайджанцев, которые обучались в различных вузах Москвы и проводили научные исследования.

Число наших соотечественников в Москве росло с каждым годом за счет тысяч молодых азербайджанцев, направляемых общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в различные престижные вузы бывшего Советского Союза. Немало наших соотечественников было и в области медицины. В далеком от дома городе слово «Азербайджан» было ценностью, объединявшей нас. Мы напоминали друг другу о своей Родине. Говоря друг с другом на нашем родном азербайджанском языке, мы хотя бы на мгновение забывали атмосферу чужбины. Нам казалось, будто мы находимся на своей Родине.

Любовь к Азербайджану и чувство приверженности национальным традициям нашего народа укрепляли наше единство. Азербайджанская молодежь, которая училась в Москве, проводила исследования, работала в разных местах и узнавала друг друга, часто встречалась, была как одна семья. Успеху одного из нас радовались мы все. Мы все переживали друг за друга. Когда у кого-то из нас возникала проблема, мы изо всех сил старались помочь ее решить.

Быть азербайджанцем — это было для нас одновременно и большой гордостью, и большой ответственностью. Своим поведением, уровнем знаний, отношением к другим мы старались создать истинный образ нашего народа в глазах других народов, показать, что азербайджанцы — нация, открытая для культуры, науки, знаний и прогрессивных инноваций. Мы всегда старались прославить имя Азербайджана. Это была сила любви к Родине!

Наш соотечественник, которым мы можем гордиться

Уже тогда было очевидно, что Джамиль муаллим — патриот, человек, духовно привязанный к нашим национальным и нравственным ценностям. Не только я, но и все, кто общался с ним, знали его таким. Его очень уважали за простоту, скромность, доброту и искренность. Мы, азербайджанская молодежь, старались участвовать в научных презентациях друг друга, на разных этапах обсуждения диссертационных работ, оказать друг другу моральную поддержку. Успехи наших соотечественников считали своим успехом. Нам казалось, что в те моменты радуется весь Азербайджан.

Хорошо помню такие обсуждения, организованные в связи с докторской диссертацией Джамиль муаллима. В этих обсуждениях мы вместе с другими друзьями из Азербайджана всегда были рядом с ним. Мы поздравляли его с успехом, разделяли его радость. Выступившие на этих дискуссиях известные академики СССР, а также авторитетные ученые ВОНЦ высказывали положительные мнения о результатах исследований докторанта Дж.Алиева, их высокая оценка наполняла наши сердца радостью. С одной стороны, мы были рады, что открылись новые пути в развитии современной онкологической науки, а с другой — гордились тем, что именно наш соотечественник внес эти важные новшества в науку, тем, что он — один из нас.

Усердный труд Джамиль муаллима дал свои плоды. В 1978 году он успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Пластическая хирургия рака кожи и меланомы» во Всесоюзном онкологическом научном центре Академии медицинских наук СССР. Ему была присвоена ученая степень доктора медицинских наук. Это было большим достижением в его научной карьере. Все мы думали, что Джамиль Алиев останется в Москве и продолжит свою деятельность в этом большом городе. Для этого были все возможности.

После обсуждения докторской диссертации и тогдашний директор ВОНЦ, академик Н.Н.Блохин, и академик Н.Н.Трапезников предложили ему остаться в Москве и возглавить Отделение эндокринологии ВОНЦ. Это было блестящее предложение для каждого врача, приехавшего из далекой республики и получившего в Москве степень доктора наук. Потому что такое предложение делали не всем. Человек, получивший такое предложение, должен был своими знаниями и личностью доказать, что достоин занимать такую должность.

Джамиль муаллим сумел доказать это. Основными его характеристиками, которые привлекли внимание всемирно известных ученых, были его врожденный талант, высокая культура, глубокий интеллект, незаурядные умения, способности и здоровая требовательность к себе и другим. Его наставники искренне хотели, чтобы такой профессионал остался и работал в Москве, был в научной среде этого города и приносил пользу. Будучи многоопытными учеными и педагогами, они хорошо знали, каким огромным потенциалом обладает Джамиль Алиев.

Решение Джамиль муаллима было другим. Он проявил настойчивость в своем решении. Выражая глубокую признательность своим благородным наставникам — академику Н.Н.Блохину и академику Н.Н.Трапезникову — за их благожелательное предложение, а также за искреннее внимание и заботу, проявленные к нему на протяжении многих лет, он сказал, что хочет вернуться в Баку и продолжать свою деятельность в Азербайджане. Его решение, каким бы неожиданным оно ни было, было встречено с пониманием. Академики пожелали ему успехов и не скрывали гордости за развитие такой талантливой и глубоко мыслящей молодежи. Он был дитя своего окружения!

Организатор здравоохранения

Вскоре после защиты докторской диссертации Джамиль Алиев вернулся в Баку. В 1978 г. он был избран заведующим отделением общей онкологии Научно-исследовательского института рентгенологии, радиологии и онкологии (в 1988 г. этот институт был переименован в Республиканский онкологический научный центр, в 1995 г. — Национальный онкологический центр, в 2004 г. — Онкологический научный центр Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, а затем вновь был переименован в Национальный онкологический центр). За короткое время в этой должности он приобрел репутацию профессионального исследователя, грамотного врача и компетентного организатора. Учитывая его высокие способности как организатора науки, в 1980 году он был выдвинут на должность заместителя директора по научной работе. За короткое время он полностью оправдал это доверие.

В этом медицинском учреждении началось настоящее оживление в проведении научно-исследовательских работ, были сделаны интересные научные новшества, достигнуты важные результаты.

В 1990 году в научной и организационной карьере Дж.Алиева произошло очередное продвижение. Он был назначен генеральным директором нынешнего Национального онкологического центра. С тех пор и до настоящего времени — вот уже в течение 31 года — он трудится в должности генерального директора Национального онкологического центра Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, с честью и неустанно выполняя эту сложную и ответственную задачу.

В 1988 году решением Высшей аттестационной комиссии СССР Джамиль муаллиму было присвоено ученое звание профессора. С 2001 года он является действительным членом Национальной Академии Наук Азербайджана и Российской Академии медицинских наук.

По инициативе и под руководством академика Дж.Алиева в 2006—2012 годах Национальный онкологический центр был полностью реконструирован и модернизирован. Джамиль муаллиму принадлежат исключительные заслуги в приведении этого медицинского учреждения в соответствие с современными мировыми стандартами и организации борьбы с онкологическими заболеваниями в нашей стране. Благодаря его напряженной работе сегодня Национальный онкологический центр с клинической базой на 1500 коек является специализированным научно-исследовательским учреждением не только в Азербайджане, но и во всем Южном Кавказе, где проводятся исследования по этиопатогенезу, диагностике, лечению и профилактике злокачественных опухолей.

В настоящее время в Центре работают около 1300 человек. Большинство онкологических больных в нашей стране лечатся именно в Национальном онкологическом центре. Ежегодно здесь проходят обследование около 110.000 пациентов, более 20.000 человек проходят курсы стационарного лечения. Важно отметить, что под руководством академика Джамиля Алиева впервые в Азербайджане построено и введено в эксплуатацию здание Института детской онкологии, проведены работы по укреплению кадрового потенциала института, где создано хирургическое отделение, оснащенное современным оборудованием, отвечающим самым высоким требованиям, организован высокий уровень амбулаторного обслуживания пациентов.

В 2015 году онкологический регистр, созданный при Национальном онкологическом центре, стал членом Международной ассоциации канцер-регистров. В том же году был подписан Меморандум о двустороннем сотрудничестве между Национальным онкологическим центром Азербайджанской Республики и Онкологическим центром им.М.Д.Андерсона (США). В 2018 году были подписаны меморандумы о сотрудничестве между Национальным онкологическим центром и Университетской клиникой Ливерпуля в Великобритании, Медицинским университетом Австрии, Университетом Хаджеттепе в Турции, а также Международным научно-исследовательским институтом борьбы с раком. В 2014 году Национальному онкологическому центру присвоен статус Международного консультационного и учебного центра.

Благодаря научному авторитету академика Джамиля Алиева на международном уровне, его контактам и способности успешно продвигать центр на научной арене мира здесь ежегодно проводятся различные конференции и мероприятия международного значения. Влиятельные высокопоставленные официальные лица, совершающие поездки в нашу страну, посещают Национальный онкологический центр.

Научная школа академика Джамиля Алиева

Джамиль муаллим — один из всемирно известных ученых Азербайджана, сумевших сформировать свою научную школу. Воспитанники его научной школы работают и продолжают свои научные исследования в клинической, экспериментальной и теоретической областях онкологии не только в Азербайджане, но и во многих зарубежных странах.

На сегодняшний день под его научным руководством защищено более 40 кандидатских и более 10 докторских диссертаций. Ученый был официальным оппонентом десятков докторских диссертаций, защищенных в Азербайджане и Российской Федерации. В настоящее время, успешно продолжая свою деятельность в области подготовки молодых ученых, Джамиль муаллим является консультантом и научным руководителем целого ряда докторских и кандидатских диссертаций. Благодаря его деловым связям с различными научными центрами мира, его личному авторитету азербайджанская молодежь участвует в исследовательской работе в этих научных центрах, приумножает свои знания и опыт.

Бывший генеральный директор Российского онкологического научного центра, ныне покойный академик Н.Н.Трапезников по инициативе Джамиль муаллима несколько раз приезжал в Баку, встречался с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, знакомился с состоянием и вносил предложения о перспективах дальнейшего развития онкологической науки в Азербайджане. Эти визиты и встречи — еще один показатель деловых связей и высокого авторитета Джамиль муаллима и, самое главное, что немаловажно, показатель его желания принести пользу обществу, подняв вопросы онкологии на высший уровень.

Под руководством и при непосредственном участии Джамиля Алиева был проведен ряд исследований по наиболее распространенным в Азербайджане злокачественным опухолям рака молочной железы, кожи, гортани и других органов. Джамиль муаллим предложил различные модификации хирургических вмешательств, проводимых при опухолях молочной железы, особенно при хирургических операциях на молочной железе, и сыграл важную роль в их внедрении в хирургическую практику. Это научное направление и ныне успешно продолжается, используя возможности, создаваемые современными инновациями. Ученый разработал ряд новых методов предоперационного лечения. Широкое использование этих методов в практике здравоохранения позволило сократить показания к травматическим операциям, значительно расширилось его применение при органосохраняющих операциях. Разработка специального реабилитационного комплекса при раке груди и создание оригинальных аппаратов, используемых в органной хирургии, позволяют большинству таких пациентов вернуться к полноценной жизни. Благодаря практическому применению этого комплекса под непосредственным руководством академика Дж.Алиева за последние годы значительно сократилось количество пациентов с ограниченными возможностями. Поправка выдающегося ученого к Международной классификации стадий развития рака молочной железы была принята во всем мире и создала условия для модернизации тактики лечения больных. Научные открытия, поиски и находки — таковы главные моменты жизни выдающегося ученого.

Одна из важнейших исследовательских работ Джамиль муаллима и его научной команды посвящена проблеме распространения вирусов гепатита В и С у пациентов со злокачественными и доброкачественными опухолями молочной железы. Результаты этих исследований были обобщены в монографии «Рак молочной железы и функциональное состояние печени», опубликованной в 1996 году, и в монографии «Субклиническая патология печени у онкологических больных», изданной в 2006 году. В этих исследованиях впервые в мире доказано, что латентный гепатит B отрицательно влияет на исход лечения больных, страдающих раком молочной железы.

Награды за содержательную жизнь

Академик Джамиль Алиев является автором более 600 научных работ, 17 монографий и 14 методических указаний, 10 авторских свидетельств на изобретения, 2 патентов. Одна из его монографий была опубликована в 1990 году на английском языке под названием Treatment of Breast Tumours («Лечение опухолей молочной железы»). В 1980 году Дж.Алиев, как один из авторов монографии «Пластические операции при злокачественных новообразованиях кожи», был удостоен премии Академии медицинских наук СССР имени академика Н.Н.Петрова. Он неоднократно выступал с научными докладами на международных съездах, симпозиумах, конгрессах и конференциях в России, Германии, США, Англии, Франции, Японии, Австрии, Турции, Узбекистане и других зарубежных странах, и эти доклады были встречены с большим интересом.

С 1994 года Джамиль муаллим также является заведующим кафедрой онкологии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева. Параллельно продолжает педагогическую деятельность.

Джамиль муаллим и сегодня, как ученый и врач, вносит солидный вклад в реформы в сфере здравоохранения и работы по совершенствованию медицинской инфраструктуры, успешно осуществляемые в нашей стране благодаря целенаправленной политике Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Он оказывает всемерную поддержку проектам в сфере здравоохранения, реализуемым по инициативе и под непосредственным руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой.

Академик Джамиль Алиев — один из тех, кто предложил построить в Баку «Новую клинику» (как известно, эта клиника недавно сдана в эксплуатацию и с учетом условий пандемии пока отдана для лечения пациентов с коронавирусом). Сегодня с полным основанием можно утверждать, что этот центр, буквально ставший спасательным кругом для тысяч пациентов во время пандемии, после возращения к привычному образу жизни в стране станет крупнейшей современной многопрофильной клиникой не только в Азербайджане, но и в регионе в целом.

Заслуги Джамиль муаллима в деле развития системы здравоохранения в Азербайджане высоко оценены нашим государством и народом. Его деятельность получила достойное признание не только в Азербайджане, но и за пределами страны. Выдающийся ученый в разные годы был избран почетным профессором Королевского университета Хаммерсмитта (Англия), членом Европейской ассоциации медицинских онкологических обществ, членом Ассоциации онкологических обществ СНГ, действительным членом Нью-Йоркской Академии наук, действительным членом Международной Академии экоэнергетики. Он является главным редактором журнала «Азербайджанская онкология» и членом редколлегии журнала «Биомедицина». Он — председатель Аттестационной комиссии по онкологии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, председатель Республиканского научно-медицинского общества онкологов, председатель Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по онкологии. Он также возглавляет Азербайджанский комитет Международной организации «Врачи мира против ядерной войны». Долгое время Джамиль муаллим возглавлял Медицинский экспертный совет Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики. Успешно работал в должности главного специалиста по онкологии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.

Академик Джамиль Алиев награжден орденами «Шараф» и «Шохрат» Азербайджанской Республики, а также нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». С 2000 года является заслуженным деятелем науки. В 2015 году Европейская Академия естественных наук наградила академика Джамиля Алиева орденом Н.Пирогова, который вручается самым известным хирургам мира. Он также удостоен звания «Почетный ученый Европы» и медали Лейбница. За свои научные работы по исследованию онкологических проблем субклинической патологии печени удостоен премии имени академика НАНА М.Миргасымова. Выдающийся ученый награжден премией Российской Академии медицинских наук имени академика Н.Н.Петрова, премией Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики «М.Топчубашевские лекции». Он также награжден «Большой золотой медалью» Международной Академии экоэнергетики. За всемирно признанные научные и практические достижения в области онкологии академик Джамиль Алиев удостоен почетной награды Организации Объединенных Наций «Посол науки и мира».

Джамиль муаллим — прекрасный глава семьи. Его дети — сын Азиз и дочь Ирада — пошли по стопам отца. Азиз Алиев, хирург-онколог, доктор медицинских наук, профессор. Он возглавляет Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова. Ирада Алиева — кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней Азербайджанского медицинского университета.

Наши образцовые интеллектуалы, такие как академик Джамиль Алиев, по праву являются гордостью каждого из нас. Свободное мышление, самопожертвование во имя Родины, оптимизм, добрые дела, справедливые решения — таковы основные черты, отличающие его как личность. Он относится ко всему, что возложено на него, не как к бремени, а как к возвышению. И своими делами и поведением всегда старается держаться на этой высоте. Именно благодаря таким представителям национальной интеллигенции народ развивается, достигает прогресса и движется к своим национальным целям.

Я горжусь тем, что у нашего народа есть такие дети, как академик Джамиль Алиев, достойно представляющий нас в мире, и их воспитанники-последователи. От всей души поздравляю дорогого друга юности, коллегу — ученого и врача с 75-летием и желаю ему новых достижений в жизни и деятельности.