Пресс-секретарь Путина: «У нас прекрасные доверительные отношения с Азербайджаном»

«У нас прекрасные доверительные отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном уважении. Они могут иметь очень-очень много аспектов, которые представляют взаимную выгоду». Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С Арменией тоже исторически хорошие отношения. У нас большое количество интеграционных процессов, которые приносят Армении изрядную выгоду. Как политическую, так и экономическую. А что касается того, что произошло… Наверное, личную роль Путина в том, чтобы остановить войну, должны помнить все», - сказал Песков.