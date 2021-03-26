Канада ввела новые санкции против России

Власти Канады ввели новые антироссийские санкции. Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении канадского МИД.

"Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил о новых санкциях против двух физических и четырех юридических лиц в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Россия) и Положением о специальных экономических мерах (Украина) в ответ на незаконную оккупацию и аннексию Россией Автономной Республики Крым", - заявили в ведомстве.

В санкционный список включены генеральный директор транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, гендиректор "Мостотреста" Леонид Рыженькин, а также предприятия "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск", Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.