Школы в Азербайджане могут вернуть на дистанционное обучение

Традиционные школьные занятия будут отменены в случае сохранения темпов роста инфицирования коронавирусом в Азербайджане. Об этом Sputnik Азербайджан заявил секретарь Общественного совета при Министерстве образования Ильгар Оруджев.

На протяжении последних дней в Азербайджане статистика инфицирования коронавирусом не опускается ниже тысячи, а то и полутора тысяч человек в сутки. Это дает повод задуматься о повторном возобновлении дистанционных занятий в учебных заведениях.

Тем более ранее, 18 марта, о такой перспективе заговорил сам министр образования Эмин Амруллаев.

"Думаю, что динамика заболевания в течение следующих девяти дней будет ключевым фактором, определяющим деятельность школ. В этом смысле многое зависит от поведения граждан во время праздника Новруз", - заявил тогда глава ведомства.