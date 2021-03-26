Армянские СМИ: Ара Айвазян покинет должность главы МИД

Глава МИД Армении, назначенный на этот пост в ноябре 2020 года – после второй войны в Карабахе и отставки Зограба Мнацаканяна, – в скором времени оставит эту должность. Об этом пишет во вторник "168 жам".

Ссылаясь на свои источники, издание отмечает, что Айвазяна сменит его заместитель Артак Апитонян.

Газета пишет, что у Ара Айвазяна есть серьезные разногласия с действующими властями, в частности, по части проводимой ими политики.

"Разные правительственные чиновники, в том числе Никол Пашинян, нередко выступают с заявлениями, не согласованными с МИД и противоречащими официальной внешней политике Армении. Впоследствии эти заявления вызывают проблемы у дипломатического корпуса", - пишет "168 жам".