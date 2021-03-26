Вакцину AstraZeneca переименовали

Вакцина против COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca 25 марта получила новое название Vaxzevria, сообщается на сайте европейского агентства EMA.

На портале Агентства медицинских продуктов Швеции указано, что это не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.

Изменение названия произошло на фоне появившихся в марте сообщений об опасных осложнениях у людей, получивших вакцину. В Австрии у привившегося человека диагностировали множественный тромбоз, и он умер через десять дней после получения первой дозы. Еще одного госпитализировали с тромбоэмболией легочной артерии. Позднее похожая информация стала поступать и из других европейских стран. Некоторые государства ЕС в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата.