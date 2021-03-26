Башар Асад выздоровел и вернулся к работе
Президент Сирии Башар Асад со вторника вернулся к работе в обычном режиме после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщила канцелярия сирийского лидера в Twitter.
"По окончании карантина ПЦР-тест показал отрицательный результат, симптомы заражения исчезли. Президент Башар Асад и его супруга Асма Асад с сегодняшнего дня возвращаются к работе", - сообщила канцелярия сирийского президента.
8 марта канцелярия сирийского президента информировала о том, что Асад с супругой находятся на домашнем карантине после положительного результата анализа на коронавирус.