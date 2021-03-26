Ученые: Миру вскоре потребуются новые типы COVID-вакцин

За такой график разработки новых вакцин высказались две трети респондентов, примерно одна треть считает, что речь идет о девяти месяцах или меньше.

Распространение новых штаммов коронавируса COVID-19 диктует необходимость создать модифицированные типы вакцин в течение последующего года или даже раньше, сообщает The Guardian со ссылкой на опрос 77 специалистов из 28 стран мира, проведенный НКО People’s Vaccine Alliance.

При этом 88% экспертов полагают, что малые масштабы вакцинации от COVID-19 в ряде стран увеличивает вероятность возникновения новых разновидностей вируса, устойчивых к вакцинам.

«Новые мутации возникают каждый день. Иногда они находят нишу, которая подходит им больше, чем их предшественникам. Эти везучие варианты могут передаваться более эффективно и потенциально избегать иммунного ответа в отношении предыдущих штаммов», — заявил доцент эпидемиологии Йельского университета Грегг Гонсалес.

Тем временем, отмечает The Guardian, пока такие государства как США и Великобритания привили хотя бы одной дозой вакцины более четверти населения и обеспечили себя поставками сотен миллионов доз препарата, другие страны вроде ЮАР и Таиланда вакцинировали менее 1% жителей. В некоторых странах вакцинация еще не начиналась.