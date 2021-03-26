Турция проводит антитеррористическую операцию

В провинциях Ширнак и Сиирт на юго-востоке Турции во вторник начался 12-й этап антитеррористической операции Eren с участием 1 317 сотрудников спецназа полиции и жандармерии. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Турции.

Операция проходит в районе Гюлешли, пояснили в ведомстве.

В рамках операции Eren, начатой 11 января 2021 года, были задержаны 75 пособников террористической деятельности, уничтожены не менее 421 пещеры, убежища и склада террористов на юго-востоке Турции.