Назван самый успешный производитель смартфонов в мире

В феврале 2021 года больше всего смартфонов в мире удалось продать компании Samsung. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитический отчет Strategy Analytics.

Южнокорейской корпорации удалось отгрузить 24 миллиона единиц своих смартфонов и занять 23,1 процента доли мирового рынка. Второе место у Apple с 23 миллионами iPhone и 22 процентами.

С большим отставанием следует Xiaomi, которая заняла 11,5 процента рынка. Далее идут китайские производители Vivo и Oppo с долями с 10,6 и 8,5 процента соответственно.

Как отмечают аналитики, Samsung удалось резко нарастить продажи смартфонов благодаря выходу новой линейки флагманских моделей Galaxy S21 и сокращению доли Huawei, которая испытывает санкционное давление.