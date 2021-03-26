Премьер Италии привился вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Италии Марио Драги получил первую дозу прививки от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщили в пресс-службе председателя правительства.

"Председатель Совмина Марио Драги и его супруга Мария Серенелла Каппелло привились в центре вакцинации на римском вокзале Термини по календарю вакцинации, предусмотренному в столичном регионе Лацио", - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы. Там уточнили, что для вакцинации использовался препарат компании AstraZeneca.

73-летний премьер 19 марта заявил, что собирается прививаться, причем он указал, что сделает укол указанным препаратом в то время, когда вакцинация им была временно приостановлена.