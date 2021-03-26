Дерзкое ограбление в Сумгаите: связали продавца и вынесли товар
Сотрудники Сумгаитского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемых в краже из магазина, сообщает пресс-служба МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали жителей города, ранее судимых М.Абдуллаева и Дж.Байрамзаде по подозрению в том, что 28 марта в одном из магазинов в поселке Новруз они, угрожая ножом продавцу Х.Гусейнову, связали ему руки и ноги, а затем украли из кассы 1 070 манатов, табачные изделия, спиртные и прохладительные напитки на 6 000 манатов.
Проводится расследование.