По меньшей мере 45 человек погибли в давке на церемонии прощания с умершим президентом Танзании Джоном Магуфули, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.

Церемония прошла на стадионе в городе Дар-эс-Салам 21 марта. По данным полиции, 45 человек погибли, еще 37 – пострадали.

«Они пошли на стадион, чтобы выразить любовь к своему ушедшему лидеру, но из-за огромного количества людей некоторые стали нетерпеливыми и предпочли использовать неофициальные точки входа, и вот как возникла проблема», – рассказал командующий специальной полицейской зоны Дар-эс-Салама Ласаро Мамбосаса.